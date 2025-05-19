Музкритик о скрытом смысле песен Пугачевой: «Хочет вернуться в Россию»

Музыкальный критик Гуру Кен (настоящее имя — Вадим Пономарев) уверил в беседе с URA.ru, что певица Алла Пугачева оставила намеки о желании вернуться в Россию в своих новых песнях «Иван Иваныч» и «Ах, как хочется жить».

«Надо быть слепым, чтобы не увидеть посыла. Алла Борисовна хочет вернуться, хочет быть со своим народом, чтобы ее воспринимали своей. Но и о разводе с мужем речи быть не может, ведь это против традиционных семейных ценностей России», — высказался эксперт.

Кен уверен, что Пугачева подает россиянам «сигналы» через творчество и демонстрирует то, что не оторвалась от ценностей РФ.

«Она — не враг. Она жирнющая часть нашей культурной истории вообще, и разумнее услышать и понять ее посылы, и использовать ее на благо своей страны, а не на благо наших врагов», — подытожил музыкальный критик.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

2 апреля 2025 года Пугачева выпустила две песни о войне — «Поцелуй войны» и «Мама». Затем она также выпустила композиции «Иван Иваныч» и «Ах, как хочется жить».

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