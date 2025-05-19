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«Кракен» вернул себе лидерство в российском кинопрокате

«Кракен» возглавил кинопрокат в России и СНГ на выходных
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Централ Партнершип

Научно-фантастический фильм режиссера Николая Лебедева «Кракен» с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым вновь стал лидером кинопроката России и СНГ на выходных, заработав 53,8 млн рублей (всего — 937,1 млн рублей). Об этом сообщается на портале kinobusiness.com.

Киноадаптация повести Бориса Васильева «В списках не значился» заняла вторую позицию и собрала за уикенд 49,8 млн рублей (всего — 574,4 млн рублей). На третьей и четвертой строчках расположились новинки кинопроката — фильм ужасов «Пункт назначения. Кровные узы» (30,6 млн рублей) и комедия «Туда» (22,8 млн рублей).

Фильм о детском концлагере в Ленинградской области во время Великой Отечественной войны «Группа крови» замкнул пятерку лидеров, собрав 22,5 млн рублей (всего — 109,9 млн рублей).

28 апреля сообщалось, что «Кракен» вторую неделю подряд становился лидером кинопроката в России и странах СНГ. Затем лидерство удерживала военная драма «В списках не значился».

В марте глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов представил перечень фильмов, которые ведомство рекомендует школьникам к просмотру после уроков. В частности, детям рекомендуется посмотреть несколько фильмов с возрастным ограничением «18+», военную драму об ужасах нацистской карательной операции «Иди и смотри», а также современных «Холопа», «Майора Грома» и «Последнего богатыря».

Ранее Шахназаров предложил изучать кино в школе.

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