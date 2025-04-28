«Кракен» захватил российский прокат

«Кракен» со сборами в 166,5 млн рублей возглавил прокат в России и СНГ

Лидером кинопроката в России и странах СНГ вторую неделю подряд становится фильм-катастрофа «Кракен» про схватку российских подводников с морским чудищем (собравший 166,5 млн руб.), в котором главные роли исполнили Александр Петров, Алексей Гуськов и Виктор Добронравов. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

На втором месте по-прежнему находится семейная комедия «Батя 2. Дед» о суровой отцовской любви с Евгением Цыгановым в главной роли. Она заработала в прокате 86,6 млн руб. За ней следует премьера «Денискины рассказы». Приключения Дениса Кораблева на даче во время летних каникул собрали 54,8 млн руб.

Пятерку лидеров замыкают казахская комедия «Патруль. Последний приказ» ( 27,2 млн руб.) и фильм ужасов «Оно. Новая глава» (25,2 млн руб.). Первая лента рассказывает о патрульных города Семей, которые стремятся попасть в кортеж президента страны, а вторая — о дочери психотерапевта, намеренной помочь 14-летней Райли освободиться от злой сущности.

В середине апреля гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что началась большая работа над экранизацией книги Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Планируют снять несколько картин по произведениям «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка и его друзья» и «Незнайка на Луне». Работа над фильмами ведется совместно со внуком писателя Игорем Носовым.

Ранее кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков выбрал три стоящих хоррора с ММКФ-2025.