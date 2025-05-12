На вершине кинопроката в России осталась экранизация повести «В списках не значился»

«В списках не значился» заработал 184,2 млн рублей и возглавил кинопрокат в РФ

Лидером кинопроката в России и странах СНГ вторую неделю подряд остается военная драма по одноименной повести Бориса Васильева «В списках не значился» о событиях 1941 года (собравшая 184,2 млн руб.), в которой главную роль исполнил Владимир Машков. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

На втором месте по-прежнему находится фильм-катастрофа «Кракен» про схватку российских подводников с морским чудищем. В ленте сыграли Александр Петров, Алексей Гуськов и Виктор Добронравов. Картина заработала в прокате 130,7 млн руб. За ней следует отечественная драма «Группа крови» о героизме детей-сирот в Ленобласти во время Великой Отечественной войны. Фильм собрал 74 млн руб.

В начале месяца на Первом канале, сайте Кино1ТВ и в онлайн-кинотеатре Kion вышел документальный сериал «Победа», созданный компанией Star Media при поддержке Института развития интернета. Это максимально пронзительный рассказ о Великой Отечественной войне — словами тех, кто прошел эту самую войну. «Газета.Ru» объяснила, почему «Победу» не стыдно показывать детям.

Ранее Путин не сдержал эмоций во время показа тизера фильма о Брестской крепости.