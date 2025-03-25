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Шахназаров предложил изучать кино в школе

Гендиректор «Мосфильма» Шахназаров предложил Путину ввести в школьную программу кинематограф
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кинорежиссер, генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров предложил на заседании совета по культуре и искусству с участием президента России Владимира Путина изучать кино в школе. Его цитирует НСН.

Путин ответил, что идея ввести кинематограф в школьную программу заслуживает пристального внимания.

Президент добавил, что культура напрямую влияет на многие вопросы социального и экономического характера.

Шахназаров выдвигал это предложение еще в 2020 году на форуме «История для будущего. Новый взгляд». Он пояснял, что для показа школьникам может быть собрано порядка 100-150 кинокартин — советских художественных и исторических.

«Два часа в неделю, хотя бы один фильм. Не надо объяснений детям, надо просто привести в зал и показать фильм», — размышляет Шахназаров.

Ранее Путин обратился к российским деятелям культуры с речью о ценностях.

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