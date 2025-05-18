«Человек-фейерверк»: МакSим рассказала о неожиданной смерти клавишника из ее команды

Певица МакSим (Марина Максимова) сообщила на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о кончине клавишника Дмитрия Иванова, который играл в ее команде.

По словам звезды, музыкант умер в 5:00.

«Мы столько лет были вместе и радовались всем коллективом, что к нам вернулся в команду наш друг, настоящий профессионал, человек-фейерверк с огромным сердцем», — написала исполнительница.

Она добавила, что все члены команды верили в то, что Иванов будет жить, но чуда не произошло, несмотря на его любовь к жизни. Певица призналась, что произошедшее не укладывается в ее голове.

13 июля 2023 года МакSим рассказала о своем алкоголизме в видеообращении. Она объяснила, что слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и пыталась поддержать себя алкоголем. По словам Максимовой, уже долгое время она борется с алкогольной зависимостью в реабилитационной клинике. Теперь артистка уверена, что «ставшая привычкой попытка сбежать от проблем и недугов посредством алкоголя» может привести только к большим потерям. 21 марта 2024-го МакSим взяла паузу в выступлениях из-за проблем со здоровьем, а 17 июня прошлого года впервые за долгое время вышла на сцену.

Ранее МакSим взяла меч и спела «Знаешь ли ты» для 39 тысяч человек.