Бывший клавишник группы «Ленинград» находится в коме

Экс-участник группы «Ленинград» Дмитрий Иванов впал в кому после инсульта

Бывший участник группы «Ленинград» Дмитрий Иванов впал в кому. Об этом сообщается на странице музыканта в социальной сети «ВКонтакте».

В заявлении отмечается, что с 29 апреля артист находится в отделении реанимации в клинической больнице имени С.П. Боткина. Иванова госпитализировали после инсульта.

«Он в тяжелейшем состоянии. Прошу, помолитесь за него!» — говорится в тексте, опубликованном от имени сестры музыканта Анны Ивановой.

Артист выступал в составе «Ленинграда» на протяжении нескольких лет. В группе Иванов занимал позицию клавишника, при этом его последним концертом в коллективе стало выступление в Абу-Даби в январе 2025 года.

14 апреля актер Михаил Боярский попал в больницу после несчастного случая на репетиции в театре. Как писал Telegram-канал Mash, артист «оступился на сцене и рухнул с трехметровой высоты на спину». Предположительно, у него диагностировали ушибы и перелом ребра.

Позже пресс-служба театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге сообщила о приостановке постановки «В этом милом старом доме» с участием Боярского до конца сезона. Причиной послужило самочувствие актера, которому врачи рекомендовали воздержаться от выступлений на сцене в ближайшее время.

Ранее звезда «Аншлага» Святослав Ещенко обратился к врачам из-за резких головных болей.