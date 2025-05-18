Михаил Ефремов удивился, что Борисов сыграл Пушкина

Актер Никита Ефремов заявил, что его отец удивился Борисовым в роли Пушкина

Актер Никита Ефремов рассказал в шоу «Кстати», как дела у его отца Михаила после освобождения.

«Смотрит, говорит, что вокруг одни китайские машины, не узнает. Потом такой: «А что у вас Борисов Пушкина сыграл?» — поделился артист.

Ефремов-младший рассказал отцу, что пробовал на роль поэта Михаила Лермонтова. Артист спародировал родителя, молча приложив руку к голове. По словам актера, сейчас его отец занимается здоровьем по возможности.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

11 апреля 2025-го Михаил Ефремов признался, что пока не строит никаких творческих планов.

Ранее сообщалось, что Гасанов пытался продать квартиру в Москве перед возбуждением уголовного дела.