Михаил Ефремов раскрыл свои планы после освобождения

Актер Михаил Ефремов признался, что не будет восстанавливать водительские права

Заслуженный артист России Михаил Ефремов признался в беседе с «Пятым каналом», что пока не строит никаких творческих планов.

«Пятый канал» утверждает, что на данный момент актер собирается только посещать надзорные органы по месту пребывания в рамках условий выхода из колонии по УДО.

Ефремов также раскрыл, что не планирует восстанавливать водительское удостоверение после выхода из колонии. На соответствующий вопрос журналиста канала актер ответил фразой: «Нет. Не хочу».

Михаил Ефремов не стал подробно рассказывать о состоянии своего здоровья. Он отметил, что чувствует себя «не очень».

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что певец Николай Басков выразил поддержку Милявской на фоне отмены концертов.