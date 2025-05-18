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Гасанов пытался продать квартиру в Москве перед возбуждением уголовного дела

SHOT: блогер Гусейн Гасанов выставил на продажу квартиру за 100 млн рублей
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Гусейн Гасанов/vk.com

Блогер Гусейн Гасанов попытался продать квартиру в Москве перед возбуждением уголовного дела. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, после отъезда из России Гасанов сдавал жилье вместе с парковочным местом за 749 тысяч рублей в месяц. После сообщений о проблемах с налогами блогер выставил квартиру на продажу за 100 млн рублей. Он не успел найти покупателя на недвижимость, но продал свой автомобиль марки Rolls-Royce Cullinan.

Трехкомнатная квартира Гасанова площадью 124 квадратных находится в «Москва-Сити». В доме сделан дизайнерский ремонт. Там также есть панорамное окно на 180 градусов.

14 мая стало известно, что блогер заочно арестован, ему грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело против Гасанова возбудили по статье о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Сам блогер заявил, что у него нет долгов по налогам.

По версии следствия, в 2019–2021 годах блогер не заплатил налоги на общую сумму, превышающую 170 млн рублей. При этом часть средств — свыше 20 млн рублей — он легализовал через финансовые операции.

Ранее сообщалось, что Гусейн Гасанов подаст в суд на Екатерину Мизулину после объявления в розыск.

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