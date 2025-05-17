«Евровидение-2025», финал. Онлайн-трансляция

Выступает фаворит русскоязычной публики эстонский исполнитель Томми Кэш. Его песня уже успела возмутить итальянцев — в композиции под названием «Espresso Macchiato» он объясняется в любви к кофе и пародирует итальянскую эстраду.
Люксембург представлят певица Лаура Торн с песней «La Poupée Monte Le Son» («Кукла повысила голос»). Ее сценический костюм выполнен в соотвествии с песней в кукольной эстетике. Был — пока она не сбросила розовое платьице и не оказалась в серебристом мини-платье и ботфортах. Песня — миленький французский поп.
На сцене — участник из Норвегии Кайл Алессандро с песней «Lighter». Довольно безликой, к сожалению. Поет, что больше не упадет. Верим.
Нам напомнили, что Швейцария — родина «Евровидения». Впервые конкурс европейской песни прошел в Лугано в 1956 году.
Ведущие «Евровидения» — участница конкурса 1991 года Сандра Штудер, актриса и певица Мишель Хунцикер и стендап-комикесса Хейзел Брюггер. В отличие от участников, большинство из которых выбрали черные или серые наряды, они одеты в розовое и блестящее.
Доставили. На сцене — победитель прошлогоднего конкурса, швейцарский исполнитель Nemo с песней «The Code». Он выступает в белом платье и шапке-ушанке. Странный выбор.
Трансляция началась с шутливого номера о потере «Хрустального микрофона» — главного приза «Евровидения». Прямо сейчас его мучительно «доставляют» через всю Швейцарию, что позволяет показать красоту страны.
В финал вышли представители Норвегии, Люксембурга, Эстонии, Израиля, Литвы, Испании, Украины, Великобритании, Австрии, Исландии, Латвии, Нидерландов, Финляндии, Италии, Польши, Германии, Греции, Армении, Швейцарии, Мальты, Португалии, Дании, Швеции, Франции, Сан-Марино и Албания.