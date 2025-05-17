«Евровидение-2025», финал. Онлайн-трансляция

22.25

Люксембург представлят певица Лаура Торн с песней «La Poupée Monte Le Son» («Кукла повысила голос»). Ее сценический костюм выполнен в соотвествии с песней в кукольной эстетике. Был — пока она не сбросила розовое платьице и не оказалась в серебристом мини-платье и ботфортах. Песня — миленький французский поп.