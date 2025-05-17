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Культура

«Евровидение-2025», финал. Онлайн-трансляция

Онлайн-трансляция финала «Евровидения-2025» в Базеле
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Группа «KAJ»(Швеция)

Denis Balibouse/Reuters
В швейцарском Базеле проходит финал песенного конкурса «Евровидение-2025». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию шоу.
Трансляция
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22.31

Выглядит это все как троллинг «Евровидения».

22.29

Выступает фаворит русскоязычной публики эстонский исполнитель Томми Кэш. Его песня уже успела возмутить итальянцев — в композиции под названием «Espresso Macchiato» он объясняется в любви к кофе и пародирует итальянскую эстраду.

22.25

Люксембург представлят певица Лаура Торн с песней «La Poupée Monte Le Son» («Кукла повысила голос»). Ее сценический костюм выполнен в соотвествии с песней в кукольной эстетике. Был — пока она не сбросила розовое платьице и не оказалась в серебристом мини-платье и ботфортах. Песня — миленький французский поп.

22/20

На сцене — участник из Норвегии Кайл Алессандро с песней «Lighter». Довольно безликой, к сожалению. Поет, что больше не упадет. Верим.

22.18

Провозглашено начало голосования.

22.16

Нам напомнили, что Швейцария — родина «Евровидения». Впервые конкурс европейской песни прошел в Лугано в 1956 году.

22.14

Ведущие «Евровидения» — участница конкурса 1991 года Сандра Штудер, актриса и певица Мишель Хунцикер и стендап-комикесса Хейзел Брюггер. В отличие от участников, большинство из которых выбрали черные или серые наряды, они одеты в розовое и блестящее.

22.07

Идет парад участников, которых мы уже успели перечислить.

22.05

Доставили. На сцене — победитель прошлогоднего конкурса, швейцарский исполнитель Nemo с песней «The Code». Он выступает в белом платье и шапке-ушанке. Странный выбор.

22.03

Трансляция началась с шутливого номера о потере «Хрустального микрофона» — главного приза «Евровидения». Прямо сейчас его мучительно «доставляют» через всю Швейцарию, что позволяет показать красоту страны.

21.45

В финал вышли представители Норвегии, Люксембурга, Эстонии, Израиля, Литвы, Испании, Украины, Великобритании, Австрии, Исландии, Латвии, Нидерландов, Финляндии, Италии, Польши, Германии, Греции, Армении, Швейцарии, Мальты, Португалии, Дании, Швеции, Франции, Сан-Марино и Албания.

21.35

Всем привет! Сегодня в Базеле состоится финал песенного конкурса «Евровидение». Начало шоу — совсем скоро, в 22.00 мск. «Газета.Ru» будет следить за мероприятием в текстовой онлайн-трансляции.

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