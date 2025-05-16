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Группа «Tautumeitas» из Латвии попала в скандал на «Евровидении» из-за русской речи

В Латвии осудили группу «Tautumeitas» за русскую речь на «Евровидении-2025»
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IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш осудил артисток группы «Tautumeitas» за то, что они разговаривали с журналистом на русском языке. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Telegram-канал публикует видео, на котором представитель СМИ задает латвийской солистке традиционный вопрос по-русски о том, как девушек приняла публика Базеля. Затем ему отвечает одна из девушек, используя при этом тот же русский язык. По данным «Sputnik», слова солистки «вызвали волну критики» среди националистов в Латвии.

«Неприемлемо, чтобы интервью на русском выходили в эфир общественных СМИ, финансируемых за счет налогоплательщиков, особенно в контексте конкурса «Евровидение», — сказал Аболиньш.

Недавно в Базеле прошел второй полуфинал «Евровидения», по итогам которого в финал вышли представители Армении, Австрии, Дании, Финляндии, Греции, Израиля, Латвии, Литвы, Люксембурга и Мальты. Эстония и Украина тоже вышли в финал песенного конкурса. Украину на «Евровидении» представляет группа Ziferblat с композицией «Bird of Pray», а Эстонию — рэпер Томми Кэш.

29 апреля Кристине Орбакайте, имеющей гражданства Литвы и России, закрыли въезд в Латвию из-за того, что выступления певицы «не соответствуют интересам национальной безопасности страны». Также въезд в страну закрыт сербскому музыканту Горану Бреговичу.

Ранее участник «Евровидения-2025» назвал фронтмена Little Big своим старшим братом.

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Евровидение — 2025
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