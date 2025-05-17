«Герой эпохи»: Никас Сафронов раскрыл значение портрета Трампа

Российский художник Никас Сафронов, подаривший президенту США Дональду Трампу его портрет, раскрыл значение картины. Его цитирует «Стархит».

По словам Сафронова, он писал Трампа «не быстро» — около месяца.

«Но я не просто писал президента США, а создавал образ героя эпохи. К Трампу можно относиться по-разному, но одно несомненно — это неординарная личность», — отметил художник.

Сафронов указал на то, что в портрете много символов: и статуя Свободы, и флаг, и кровь, поскольку на Трампа покушались во время встречи с избирателями и легко ранили, и кепка с лозунгом «Сделаем Америку снова великой».

Художник добавил, что ему важно было передать борьбу, эмоцию, силу человека, влияющего на судьбы многих.

22 марта спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил, что Трамп получил портрет в подарок от президента России Владимира Путина. По его словам, Путин заказал портрет американского коллеги у ведущего российского художника. Спецпосланник отметил, что Трамп был «по-настоящему тронут». Позже выяснилось, что портрет написал Сафронов.

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