Кирилл Серебренников получил высшую награду Франции

Министр культуры Франции Рашида Дати вручила орден Почетного легиона российскому режиссеру Кириллу Серебренникову. Об этом сообщает РБК со ссылкой на журналиста и кинокритика Ларису Малюкову.

По словам Малюковой, вручая высшую награду страны, Дати сказала о вкладе Серебренникова в кино, театр, оперу.

«О том, что работает с классическим театром и авангардным, и про уникальный театр Гоголь-центр. И про участие в Каннском фестивале», — добавила она.

Участие Серебренникова в культурной жизни Франции министр назвала крайне важным.

Режиссер отметил, что несмотря на то, что он проживает в Европе, считает важным поддерживать культурные связи между Европой и Россией. Кроме того, добавил Серебренников, он уверен, что «победит любовь и искусство».

26 июня 2020 года Серебренников был приговорен к трем годам условно за хищение бюджетных средств и помещен под домашний арест. 28 июня 2022 года суд отменил условный срок режиссера, и тот уехал во Францию, где вскоре посетил Каннский кинофестиваль с актерским составом его картины «Жена Чайковского». После освобождения он также снял байопик о российском писателе Эдуарде Лимонове «Лимонов, баллада об Эдичке», номинированный на «Золотую ветвь» Каннского кинофестиваля, и несколько других картин.

О лучших фильмах Кирилла Серебренникова «Газета.Ru» рассказывала в материале, посвященном 55-летию режиссера.

Фильм «Исчезновение» Серебренникова с Аугустом Дилем вошел в программу Каннского кинофестиваля.