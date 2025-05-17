Премьер Малайзии прочитал стихи на татарском

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» прочел стихотворение татарского классика Габдуллы Тукая в оригинале. Об этом рассказывает ТАСС.

«Гордость татарского народа, ваш великий поэт Габдулла Тукай написал в 1908 году стихотворение «Тормыш», — сказал политик.

Кроме того, он напомнил, что о Татарстане уважительно отзывался русский писатель Лев Толстой описал в произведении «Хаджи-Мурат».

«Он сравнивал народ и его стойкость, усердие, эту преданность и сильную волю, которая сметает все, с растением «татарник», вымазанный черноземной грязью, стебель которого был сломан и переехан колесом», — отметил министр, добавив, что это растение все равно стоит и не сдается.

Форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит с 13 по 18 мая в Казани. В форуме примут участие более 100 стран.

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