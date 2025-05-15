Алексей Воробьев женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной

Певец Алексей Воробьев женился на оперной певице, заслуженной артистке Татарстана и России Аиде Гарифуллиной. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на источник из близкого окружения артиста.

Свадьба прошла в апреле 2025 года, а расписалась пара в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. И Гарифуллиной, и Воробьеву по 37 лет.

Отношения между звездами, утверждает инсайдер, начались только минувшей зимой. Super.ru не исключает, что знаменитости познакомились на съемках шоу «Фантастика», поскольку оба принимали участие в третьем сезоне проекта.

До этого Гарифуллина и Воробьев не афишировали свой роман, но знаменитостей замечали вместе как в России, так и за границей. Оперная певица до брака с Воробьевым состояла в отношениях с теннисистом Маратом Сафиным, а певец в разные годы встречался с артисткой Викторией Дайнеко, актрисами Анной Чиповской и Оксаной Акиньшиной.

В начале марта Воробьев признался, что находится в поиске потенциальной жены. Он объяснил это тем, что быть свободным на протяжении многих лет опасно. Он также отмечал, что хотел бы взять в жены девушку творческой профессии, поскольку она «поймет его необходимость иногда сниматься в постельных сценах».

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