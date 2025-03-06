Алексей Воробьев назвал необычную причину встречаться с девушкой творческой профессии

Российский певец Алексей Воробьев захотел встречаться с девушкой творческой профессии и назвал необычную причину такого желания. Артиста цитирует портал «Страсти».

В начале 2025 года Воробьев признался, что находится в поиске потенциальной жены. Он объясняет, что быть свободным на протяжении многих лет опасно.

«В какой-то момент жизнь становится настолько упорядочена, что трудно себе представить, что, если кто-то появится рядом — будет еще лучше. Но я неисправимый романтик, и мечтаю встретить ту, ради которой буду просыпаться каждый день», — сказал он.

По словам Воробьева, девушка творческой профессии поймет его необходимость иногда сниматься в постельных сценах.

«Любой профессиональный актер понимает, что его тело — это инструмент в работе. И если актер соглашается на роль, нет ничего более непрофессионального, чем отказ участвовать в такого рода сценах лишь потому, что ваш любимый человек ставит вам определенные условия», — объяснил певец.

В феврале Воробьев заявлял, что женщины красятся только для общества и пытаются подстроиться под чужое мнение. Позже он извинился перед девушками.

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