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Сына Натальи Бардо и Марюса Вайсберга ударило током

Актриса Наталья Бардо сообщила, что ее сына Эрика ударило током
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bardonata/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Наталья Бардо сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее девятилетнего сына Эрика ударило током.

Бардо опубликовала в личном блоке видео, как мальчик пытается дать ослу траву через забор, но резко начинает кричать, когда случайно задевает ограждение плечом. Затем Эрик сообщает матери, что его ударило током, и начинает плакать.

Наталья Бардо восемь лет состоит в отношениях с кинорежиссером Марюсом Вайсбергом, который старше ее на 17 лет. Пара официально не состоит в браке, но у них есть общий сын Эрик. Бардо признавалась, что не мечтала о детях и радовалась бесплодию, однако забеременела несмотря на диагноз и родила здорового мальчика. Знаменитость также сообщала, что после родов за два месяца избавилась от 17 лишних килограммов.

В начале января 2025 года актриса раскрывала, что на них напал слон в Африке. Животное на протяжении 30 минут ходило вокруг машины семьи, а потом стало «настойчиво приближаться, чтобы перевернуть автомобиль», но им удалось уехать. Актриса отмечала, что в тот момент все «знатно обкакались».

Ранее Самойлова сообщила, что легла в больницу с острым ларингитом.

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