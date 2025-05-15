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Оксана Самойлова раскрыла подробности госпитализации: «Плюс еще один страх»

Блогерша Оксана Самойлова сообщила, что легла в больницу с острым ларингитом
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samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Оксана Самойлова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что была вынуждена поехать в больницу в три часа ночи с жалобами на приступообразный кашель.

15 мая у Самойловой стало «чуток побаливать горло» и появился насморк. Потом блогерша начала страдать от легкого сухого кашля, который ближе к вечеру перешел в «сухой приступообразный».

«Через три часа такого кашля я понимаю, что у меня состояние, как будто гортань сузилась. При этом легкие чистые абсолютно, и все это странное чувство в районе горла», — сообщила знаменитость.

В больнице Самойловой сделали несколько противоотечных и противовоспалительных уколов. Врачи диагностировали звезде острый ларингит, спровоцированный легким стенозом гортани.

«Плюс еще один страх в копилку у меня: гортань реально может отечь и сузиться <…> В итоге осталась я в больнице на всякий случай», — отметила жена Джигана.

Сейчас, призналась Самойлова, она уже дома, поскольку «сама себя выписала» из больницы. Знаменитость посетовала, что только недавно хотела похвастаться перед подписчиками, что не болела с сентября.

«Короче, все норм. Можно не переживать, но осадочек остался», — подытожила блогерша.

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