На Наталью Бардо и Марюса Вайсберга напал слон в Африке

Актриса Наталья Бардо сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о нападении слона во время отдыха со своим гражданским мужем Марюсом Вайсбергом и сыном Эриком в Танзании.

Семья отправилась на пикник, чтобы пообедать на природе в Африке. Они уже поставили стол и стулья, разложили еду, когда заметили вдалеке слона. Тогда Бардо «напряглась», но гид по имени Фрэнк уверил, что животное не станет к ним подходить.

«Вдруг он [слон] начинает идти на нас, тут Фрэнк кричит: «Быстро в машину». Мы побежали и закрылись там», — поделилась артистка.

Бардо рассказала, что слон на протяжении 30 минут ходил вокруг их машины. Потом к нему присоединилась обезьяна, которая украла курицу со стола. Когда слон зашел за кусты, то гид вышел из автомобиля, чтобы убрать разложенные ими предметы обратно. Вскоре слон снова появился и стал «настойчиво приближаться, чтобы перевернуть автомобиль».

«Фрэнк начал медленно отъезжать. Слон хотел общения и пошел за машиной. Обкакались мы знатно», — рассказала она.

Артистка Наталья Бардо восемь лет состоит в отношениях с кинорежиссером Марюсом Вайсбергом, который старше нее на 17 лет. Пара официально не состоит в браке, но у них есть общий сын Эрик.

Ранее стало известно, что Юлия Пересильд стала молиться из-за проблем со здоровьем.