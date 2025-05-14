Генпрокурора России попросили признать Дмитрия Назарова иноагентом

Участник общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев сообщил в беседе с NEWS.ru, что он вместе с другими активистами обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой признать актера Дмитрия Назарова иностранным агентом.

По мнению общественников, действия Назарова направлены на подрыв основ конституционного строя России и дискредитацию государственной власти и армии.

«Данная деятельность может быть расценена как содействие враждебной политике со стороны стран Запада. И на основании недавно дополненного перечня видов деятельности, осуществление которой является одним из элементов статуса иностранного агента, мы считаем», — заявил активист.

Сейчас Дмитрий Назаров проживает во Франции вместе со своей супругой, актрисой Ольгой Васильевой. В январе 2023 года артистов уволили из МХТ Чехова. Согласно сообщениям СМИ, причиной стала критика спецоперации на Украине со стороны актера.

В феврале 2025 года Назаров заявил, что вернется в Россию после окончания специальной военной операции России на Украине.

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