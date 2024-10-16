Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд удовлетворил иск бизнесвумен из Калмыкии в отношении бывшей фирмы Гасанова

Суд взыскал с бывшей фирмы блогера Гасанова 10 млн рублей

close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы взыскал более 10 млн рублей с бывшей компании блогера Гусейна Гасанова ООО «Банда» по иску предпринимательницы из Калмыкии Юлии Мильченко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, иск был заявлен о взыскании 9,9 млн рублей задолженности по договору возмездного оказания услуг и почти 120 тысяч рублей процентов. Суд первой инстанции удовлетворил его в полном объеме.

Гасанов значился учредителем четырех компаний: ООО «Банда», основной вид деятельности которой — оказание консультационных и информационных услуг, ООО «Хайд» — услуги парикмахерских и салонов красоты, ООО «Рэд Бокс Трейдинг» — предприятия общепита и ООО «Банда Фудс», которая находится в стадии ликвидации. К настоящему моменту блогер вышел из состава участников всех этих обществ.

В августе сообщалось, что курьеры закрытого суши-ресторана Гасанова отсудили у него более полумиллиона рублей.

Ранее Гусейн Гасанов успел спасти квартиру в «Москве-Сити», выплатив 145 млн рублей ФНС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами