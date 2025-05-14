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«Бурановские бабушки» ответили на предложение снова выступить на «Евровидении»

Руководитель «Бурановских бабушек» Туктарева: коллектив не уезжает далеко от дома
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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Руководитель коллектива «Бурановские бабушки» Ольга Туктарева ответила, как отреагировала бы группа на предложение снова выступить на международном песенном конкурсе «Евровидение». Ее цитируют «Аргументы и факты».

По словам Туктаревой, «Бабушки» отказались бы в силу возраста и нежелания повторяться.

«Нам же уже восемьдесят семь, восемьдесят пять, восемьдесят шесть. И два раза на одну и ту же гору не взбираемся», — сказала она.

Так в коллективе отреагировали на желание авторов «Евровидения 2025» показать фрагмент шоу «Бурановских бабушек», представлявших Россию на конкурсе в 2012 году.

Тогда выступление на «Евровидении», продолжила Туктарева, помогло коллективу построить храм в Бураново, обрести народную любовь и приятные воспоминания. Сейчас «Бурановские бабушки» не уезжают далеко от дома.

«Мы у себя в Удмуртии в основном, но в Кировскую область ездим, в Нижний Новгород, можем еще позволить себе в Екатеринбург, вот по окружным этим городам, областям и краям выступаем», — говорит руководитель.

В данный момент группа помогает строить дом милосердия для одиноких бабушек и дедушек.

В полуфинале «Евровидения — 2025» ведущие показали фрагмент выступления «Бурановских бабушек» на конкурсе в 2012 году. Их указали в числе рекордсменов шоу — у «Бабушек» был самый большой суммарный возраст участников (403 года).

Ранее сообщалось, что директор эстонского участника «Евровидения» Томми Кэша зарабатывает в России через Little Big.

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