Директор Томми Кэша зарабатывает в России через Little Big

Музыкальный продюсер Алина Пязок «осуществляет бизнес-помощь» своему другу Илье Прусикину (признан в РФ иностранным агентом), уехавшему из РФ фронтмену группы Little Big. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Накануне, отмечает Telegram-канал, на российских платформах появился новый трек группы Little Big спустя три года молчания. SHOT намекает, что таким образом Прусикин и Пязок «продолжают зарабатывать в России», поскольку недавно продюсер переоформила права на товарный знак группы на свое имя. Якобы через Пязок солист Little Big «продолжает получать авторские и другие отчисления» из РФ, несмотря на свой статус иноагента.

SHOT также отмечает, что на данный момент Алина Пязок проживает в Лос-Анджелесе. Она не только сотрудничает с Little Big, но и является директором эстонского певца Томми Кэша, участником «Евровидения — 2025» от Эстонии.

В июне 2022 года Илья Прусикин уехал из России в США вместе с коллективом Little Big. Он заявлял, что намерен вернуться на родину через 10–15 лет, поскольку любит ее.

25 сентября стало известно, что уехавшие из России солисты Little Big стали родителями. У Прусикина и вокалистки группы Софьи Таюрской родился ребенок, но знаменитости решили не раскрывать его пол.

Ранее стало известно, что Украина прошла в финал «Евровидения-2025».