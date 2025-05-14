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Россия появилась на «Евровидении — 2025»

SHOT: на Украине возмутились, что Россия появилась на «Евровидении — 2025»
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Martin Meissner/AP

В сети началось обсуждение, что Россию могут вернуть на конкурс «Евровидение». Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

В первом полуфинале конкурса, отмечает Telegram-канал, показали архивное выступление коллектива «Бурановские бабушки», которые представляли Россию в 2012 году. Интернет-пользователи считают, что таким образом «организаторы намекнули» на возвращение артистов в РФ на европейскую сцену.

SHOT заявляет, что представители Украины «негодуют» из-за того, что Россия «пролезла» на «Евровидение — 2025». На Украине также возмутились фразой одного из ведущих, что предложение о создании конкурса исходило от Швейцарии. Они заявили, что конкурс должен быть «неполитичным и строго нейтральным».

13 мая состоялся первый полуфинал конкурса. Стали известны имена первых десяти финалистов, это исполнители из Эстонии, Норвегии, Албании, Швеции, Исландии, Нидерландов, Польши, Сан-Марино и Португалии. Конкурс покинули представители пяти стран: Азербайджана, Бельгии, Кипра, Словении и Хорватии.

Второй полуфинал конкурса пройдет 15 мая, а финал — 17 мая. В этом году исполнители соревнуются в Швейцарии, поскольку в прошлый раз победителем оказался местный певец Nemo, он добился успеха с песней The Code.

Ранее сообщалось, что директор Томми Кэша зарабатывает в России через Little Big.

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