Жена Сарика Андреасяна захотела показать голые фото режиссера

Жена Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк, пошутила в Telegram-канале, что отправит нюдсы режиссера ради привлечения подписчиков.

Андреасян усомнился, что кому-то интересны его голые фото.

«Ой, я тебя прошу! Кому нужен мой нюдс. Можно просто посмотреть на волосатый кокос, упавший с пальмы», — заявил кинематографист.

Андреасян и Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В 2023 году Моряк родила Андреасяну дочь, которую назвали Элизабет. У Андреасяна есть еще двое сыновей от первого брака.

10 мая Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали родителями во второй раз. У них родилась дочь Шарлиз. По словам звезд, роды получились партнерскими, хотя супруги этого не планировали. Известно, что накануне родов Лиза Моряк спела «Катюшу» на балконе с видом на Москву.

Ранее сообщалось, что Сарик Андреасян снимет «Войну и мир».