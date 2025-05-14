Калюжный о сообщениях про попытку избежать армии: «Слухи словно мухи»

Актер Глеб Калюжный заявил в беседе с NEWS.ru, что пойдет служить в армию.

Калюжный опроверг, что пытался избежать службы.

«Мало ли что пишут. Слухи, слухи, словно мухи», — поделился артист.

Директор Калюжного назвал Глеба самым патриотичным актером. Он напомнил, что артист снимался на Донбассе.

6 марта Калюжный вместе с адвокатом побывал на допросе в Следственном комитете. Поводом для вызова стало уголовное дело, накануне возбужденное по статье об уклонении от службы в армии.

Выяснилось, что Калюжный в течение нескольких лет игнорировал повестки и не имел законных оснований уклоняться от службы в Вооруженных силах РФ. Ему грозило до двух лет колонии.

В апреле Telegram-канал Mash сообщал, что Калюжный получил отсрочку от службы в армии на фоне очной учебы в университете и съемок в патриотических проектах.

По данным издания, актер планирует приехать в военкомат не раньше мая — после сдачи весенней сессии и окончания съемок фильма в Донбассе о бойце-добровольце, освобождающем Мариуполь.

Ранее Гергиев призвал дать артистам Большого театра новые возможности.