Выбрал армию? Актера Калюжного допросили и отпустили в военкомат

Актер Калюжный после допроса в СК отправился в военкомат

26-летний актер Глеб Калюжный, известный по ролям в трех десятках фильмов, вместе с адвокатом побывал на допросе в Следственном комитете. Поводом для вызова стало уголовное дело, накануне возбужденное по статье об уклонении от службы в армии. Выяснилось, что Калюжный в течение нескольких лет игнорировал повестки и не имел законных оснований уклоняться от службы в Вооруженных силах РФ. После допроса он отправился в военкомат — по-видимому, решив, что год в армии предпочтительнее двух лет в колонии.

Об уголовном деле в отношении Глеба Калюжного стало известно 5 марта. Актера, известного по роли в сериале «Вампиры средней полосы», заподозрили в целенаправленном избегании службы в ВС РФ.

«В связи с продолжительным уклонением Глеба Калюжного от прохождения срочной службы в армии в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК России»,

— сказал источник агентства РИА Новости в правоохранительных органах.

Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.

Перед этим следователи Пресненского межрайонного следственного отдела СКР провели доследственную проверку. По данным «Коммерсанта», Калюжный официально прописан в Химках, где у него живет бабушка, а в Пресненском районе Москвы у него была оформлена временная регистрация, по которой он и состоял на учете в Объединенном военном комиссариате Тверского района.

«При этом [Калюжный] жил по другим адресам, а повестки приходили по месту регистрации», — отмечает издание.

В октябре прошлого года актер добровольно пришел в единый пункт призыва на военную службу на улице Яблочкова в Москве, где ему была выдана повестка с распоряжением о явке в сборный пункт военкомата на Угрешской улице (оттуда призывников направляют уже непосредственно в воинские части для прохождения службы). Калюжный проигнорировал это требование. Законных оснований для отсрочки у него не было.

По данным Telegram-канала Mash, в то же время в попытке уклонения от службы Калюжный якобы пытался сымитировать сотрясение мозга.

«В ноябре 26-летний актер обратился в неотложку одной из московских больниц — якобы с травмой головы и ушибами. Жаловался на боль, тошноту и головокружение. Со слов Калюжного, он поскользнулся на улице Правды, ударился головой и даже потерял сознание», — говорится в публикации.

Mash отмечает, что «врачи не увидели внешних травм, но таблетки прописали».

Следком и военкомат

6 марта, через день после возбуждения уголовного дела, Глеб Калюжный самостоятельно приехал к следователям в сопровождении адвоката, сообщает РИА Новости.

«Решается, идет ли он служить в армию или понесет уголовную ответственность», — сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

После допроса Mash сообщил, что Калюжный принял решение отправиться на срочную службу в армию, для чего посетил военкомат. Весенний призыв в стране начнется 1 апреля.

Журналисты портала Super.ru связались с матерью актера Натальей Калюжной, которая рассказала, что ее сын учится в одном из частных московских университетов и выразила недоумение происходящим.

«Он учится официально в «Синергии». Он сдал сессию. Я не понимаю, что происходит», — заявила мать актера.

Портал также сообщил, что в течение всего февраля Глеб Калюжный участвовал в съемках в Москве.

«Съемки проходили в Москве с 1 по 25 февраля. У него главная роль, он [присутствовал на съемках] практически каждый день. [Где он сейчас] нам неизвестно. Мы закончили съемки, Глеб завершил у нас свою работу», — сообщила Алеся Пантелеева, генеральный продюсер фильма, в котором снимался Калюжный.

Название картины не уточняется.

Чем известен Глеб Калюжный

К своим 26 годам актер успел сняться в более чем трех десятках фильмов и сериалов, в числе которых — «Вампиры средней полосы», «Содержанки», «Черная весна», «Блокадный дневник» и др.

В кино он дебютировал в 2015 году в фильме «14+», сыграв там главную роль. Картина имела относительный успех — например, она попала в программу Берлинале и претендовала на победу в номинации «Лучший художественный фильм для юношества».

Наибольшую известность Калюжный приобрел, сыграв Женька в сериале «Вампиры средней полосы» с Юрием Стояновым в главной роли. Недавно в прокат вышел совместный российско-китайский детектив «Красный шелк», в котором Калюжный сыграл переводчика Артема Светлова.