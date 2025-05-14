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Гергиев призвал дать артистам Большого театра новые возможности

Гергиев допустил появление в Москве новой площадки Большого театра
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Илья Питалев/РИА Новости

Гендиректор Большого театра, художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев заявил о возможности появления в Москве еще одной площадки для выступлений артистов учреждения, передает ТАСС.

Дирижер рассказал, что, скорее всего, это будет совмещенный проект — в одних и тех же стенах будут проходить и музыкальные концерты, и театральные спектакли.

«Коллективу Большого театра — это моя точка зрения, и ее разделяют очень-очень многие — нужны новые возможности, даже новые сценические площадки, и концертный зал, и новая театральная сцена», — сообщил Гергиев.

До этого он призвал открыть в Санкт-Петербурге «красивый и просторный» концертный зал имени Чайковского и установить памятник композитору на Театральной площади. По мнению Гергиева, эта задача — долг россиян перед классиком, давно назревшая необходимость и требование времени.

Ранее Гергиев рассказал о «колумбийской мафии» в Большом театре.

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