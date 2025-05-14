Украина прошла в финал «Евровидения-2025»

В финал конкурса «Евровидение-2025» вышла украинская группа Ziferblat — с композицией Bird of Pray. Об этом сообщила пресс-служба конкурса.

13 мая состоялся первый полуфинал конкурса. Стали известны имена первых десяти финалистов, это исполнители из Эстонии, Норвегии, Албании, Швеции, Исландии, Нидерландов, Польши, Сан-Марино и Португалии. Конкурс покинули представители пяти стран: Азербайджана, Бельгии, Кипра, Словении и Хорватии.

Второй полуфинал конкурса пройдет 15 мая, а финал — 17 мая. В этом году исполнители соревнуются в Швейцарии, поскольку в прошлый раз победителем оказался местный певец Nemo, он добился успеха с песней The Code.

В марте правительство Мальты уличило организаторов «Евровидения» в цензуре. Это произошло после того, как Европейский вещательный союз (EBU) запретил представительнице страны Мириане Конте использовать слово «kant» в своей песне, поскольку оно созвучно с английским матом, обозначающим женские гениталии. При этом в переводе с мальтийского оно означает «пение».

Ранее Пригожин обвинил «Евровидение» в политизированности.