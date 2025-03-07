Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство Мальты уличило организаторов «Евровидения» в цензуре

Правительство Мальты намерено оспорить решение EBU о запрете матерного слова
close
eurovision.tv

Правительство Мальты намерено оспорить решение Европейского вещательного союза (EBU) об исключении из текста их песни якобы матерного слова. Об этом сообщает The Malta Independent.

Накануне сообщалось, что EBU запретил представительнице Мальты Мириане Конте использовать слово «kant» в своей песне, поскольку оно созвучно с английским матом, обозначающим женские гениталии. При этом в переводе с мальтийского оно означает «пение».

Министр культуры Мальты Оуэн Бонничи назвал решение EBU актом художественной цензуры и дискриминацией мальтийского языка.

«Запрет является совершенно неоправданным и непропорциональным, это цензура мальтийского языка. Слово «kant» в нашем языке — красивое и позитивное слово, оно не заслуживает того, чтобы его подвергали цензуре», — сообщил политик.

По словам Бонничи, Мальта не намерена отказываться от участия в песенном конкурсе, но предпримет ряд шагов, чтобы оспорить решение EBU.

«Евровидение» пройдет в Швейцарии 13–17 мая. В 2022 году Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранил Россию от участия в конкурсе «Евровидение» после начала спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что Scally Milano уезжает из России после массовой отмены концертов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами