Правительство Мальты уличило организаторов «Евровидения» в цензуре

Правительство Мальты намерено оспорить решение Европейского вещательного союза (EBU) об исключении из текста их песни якобы матерного слова. Об этом сообщает The Malta Independent.

Накануне сообщалось, что EBU запретил представительнице Мальты Мириане Конте использовать слово «kant» в своей песне, поскольку оно созвучно с английским матом, обозначающим женские гениталии. При этом в переводе с мальтийского оно означает «пение».

Министр культуры Мальты Оуэн Бонничи назвал решение EBU актом художественной цензуры и дискриминацией мальтийского языка.

«Запрет является совершенно неоправданным и непропорциональным, это цензура мальтийского языка. Слово «kant» в нашем языке — красивое и позитивное слово, оно не заслуживает того, чтобы его подвергали цензуре», — сообщил политик.

По словам Бонничи, Мальта не намерена отказываться от участия в песенном конкурсе, но предпримет ряд шагов, чтобы оспорить решение EBU.

«Евровидение» пройдет в Швейцарии 13–17 мая. В 2022 году Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранил Россию от участия в конкурсе «Евровидение» после начала спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что Scally Milano уезжает из России после массовой отмены концертов.