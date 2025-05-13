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Пригожин обвинил «Евровидение» в политизированности

Продюсер Пригожин: «Евровидение» политизировали в последние годы
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Евгений Биятов/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с riamo.ru, что «Евровидение» давно перестало быть престижным музыкальным конкурсом.

По мнению Пригожина, «Евровидение» политизировали последние годы. Продюсер уверен, что зрители стали меньше интересоваться этим конкурсом около 10-15 лет назад. Как отметил шоумен, фанаты ожидают от мероприятия музыки, а не «фриков и политику».

«Сделали из него просто какой-то не фестиваль песни, не музыкальный конкурс, где объединяются люди, где в едином порыве идет настоящая музыкальная борьба, превратили все в политику. И вот это самое противное, что могло бы быть во всей этой конфигурации», — рассказал продюсер.

В мае The Sun сообщил, что певица Селин Дион ведет переговоры о выступлении на 69-м международном конкурсе песни «Евровидение», который пройдет в швейцарском Базеле.

Исполнительные продюсеры «Евровидения» Рето Перитц и Моритц Штадлер подтвердили, что обсуждали с командой артистки ее выступление, но оно все еще находится под вопросом из-за состояния здоровья Дион.

Ранее Пригожин заявил о готовности «дарить» произведения.

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