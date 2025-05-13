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Звезда «Уральских пельменей» высмеяла информацию о свадьбе

Юмористка Ксения Корнева опровергла слухи о том, что сыграет свадьбу в июле
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Vadim Tarakanov/Global Look Press

Юмористка Ксения Корнева опровергла в Telegram-канале слухи о том, что выйдет замуж в июле 2025 года.

Корнева отметила, что сообщит, когда сыграет свадьбу. Она призвала не верить журналистам.

«Они не в состоянии настоящий возраст человека посчитать, о чем вообще говорить. Не верьте газетам, верьте мне», — заявила комикесса.

В комментариях поклонники заявили, что хотят скорейшего замужества для артистки.

«Ксения, а хочется вашей свадьбы! Вы такая крутая невеста будете», — отметила фанатка.

Ксения Корнева начала юмористическую карьеру в КВН. Позже она присоединилась к шоу «Уральские пельмени». Она также снималась в кино. Комикесса играла в таких проектах, как «Мама будет против», «Корни», «Дылды», «Полярный».

В январе 2024-го Корнева сообщила о своей помолвке. Тогда она рассказывала, что бывший жених сделал ей предложение в канун Нового года. Артистка скрывала личность возлюбленного.

В апреле того же года юмористка заявила, что разорвала помолвку. Она рассталась с возлюбленным во время поездки в Стамбул.

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