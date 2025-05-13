Анна Калашникова выставила на продажу квартиру за 23 млн рублей

Певица Анна Калашникова выставила на продажу двухкомнатную квартиру в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Калашникова продает недвижимость площадью 44 квадратных метра за 23 миллиона 350 тысяч рублей. По словам артистки, в жилье сделан качественный ремонт из дорогостоящих материалов. Мебель для квартиры изготовлена на заказ.

В феврале Анна Калашникова рассказала, что выставила на продажу две машины. Она продает одну машину за 2 миллиона 79 тысяч рублей, а вторую – за 5 миллионов 510 тысяч рублей, и автомобильный знак с «хорошими» числами за миллион рублей. В коллекции артистки также есть Bentley. По словам певицы, у нее пока «рука не поднимается» продавать этот автомобиль.

Калашникова уточнила, что распродает старые активы, чтобы купить новые. Она планирует приобрести недвижимость в Москве и Дубае. На данный момент, помимо двухкомнатной квартиры в столице, у певицы есть шестикомнатная квартира в элитном жилищном комплексе в Москве, двухкомнатная в Дубае и еще одна в Испании.

Ранее Анна Калашникова сделала ремонт квартиры в Дубае.