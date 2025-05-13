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Гергиев расскажет Путину о планах развития Большого и Мариинского театров

Президент России Путин проведет заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 13 мая проведет заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Заседание попечительского совета Большого и Мариинского театра пройдет в Кремле. Глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, по словам Пескова, расскажет о планах развития этих двух театров.

Дирижера, художественного руководителя и главу Мариинского театра Валерия Гергиева назначили генеральным директором Государственного академического Большого театра в декабре 2023 года.

Прежний гендиректор Владимир Урин ушел «по собственному желанию». Во время знакомства с коллективом ГАБТ Гергиев заявил, что его первым шагом будет постановка оперы «Хованщина». Гергиев уже занимает должность худрука Мариинского театра.

Ранее Путин поручил составить список из 100 фильмов для школьников.

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