Гергиев расскажет Путину о планах развития Большого и Мариинского театров

Президент России Владимир Путин 13 мая проведет заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Заседание попечительского совета Большого и Мариинского театра пройдет в Кремле. Глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, по словам Пескова, расскажет о планах развития этих двух театров.

Дирижера, художественного руководителя и главу Мариинского театра Валерия Гергиева назначили генеральным директором Государственного академического Большого театра в декабре 2023 года.

Прежний гендиректор Владимир Урин ушел «по собственному желанию». Во время знакомства с коллективом ГАБТ Гергиев заявил, что его первым шагом будет постановка оперы «Хованщина». Гергиев уже занимает должность худрука Мариинского театра.

Ранее Путин поручил составить список из 100 фильмов для школьников.