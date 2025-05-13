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Путин поручил составить список из 100 фильмов для школьников

Путин поручил кабмину составить список из 100 отечественных фильмов для школьной программы
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Л. Луппов/РИА Новости

Президент России Путин утвердил ряд поручений в области культуры и искусства. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, он поручил кабмину сформировать перечень из 100 лучших советских и российских художественных фильмов. Список будет использоваться для показа в образовательных организациях и включения в школьную программу.

Кроме того, президент поручил представить предложения об участии цирков в программе «Пушкинская карта», разработать и утвердить федеральный проект по развитию музеев до 2030 года и включить в региональные нормативы градостроительного проектирования показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территорий организациями культуры.

Помимо этого, согласно новому поручению, правительству необходимо будет обеспечить восстановление памятников истории и культуры на территориях, пострадавших в результате боевых действий и обстрелов со стороны Украины.

26 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов представил перечень фильмов, которые ведомство рекомендует школьникам к просмотру после уроков. Список поделен на категории по классам и включает в себя как современные, так и советские картины. В частности, детям рекомендуется посмотреть несколько фильмов с возрастным ограничением «18+», военную драму «Иди и смотри», а также современных «Холопа», «Майора Грома» и «Последнего богатыря».

Позже российский кинорежиссер Алексей Герман — младший назвал «недоработанным» список Минпросвещения, рекомендованный для семейного просмотра.

Ранее в Госдуме раскритиковали идею запретить турецкие сериалы.

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