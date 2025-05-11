Орбакайте поздравила Пугачеву с Днем матери

Певица Орбакайте опубликовала архивное фото с Пугачевой и поздравила ее с Днем матери

Певица Кристина Орбакайте поздравила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) народную артистку России Аллу Пугачеву с Днем матери.

Орбакайте опубликовала архивное фото из юности с матерью.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

2 апреля 2025 года Пугачева выпустила две песни о войне – «Поцелуй войны» и «Мама».

8 мая стало известно, что Пугачева воссоединилась с Орбакайте на Кипре спустя полгода разлуки. Их заметили во время прогулки по набережной Лимасола.

29 апреля латвийское гостелерадио LSM сообщило, что Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику российской певице Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. В спецслужбе утверждают, что выступления данных исполнителей «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии».

Ранее Пугачева поздравила россиян с 9 Мая.