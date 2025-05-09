Пугачева поздравила россиян с 9 Мая: «Будем думать о живых»

Певица Алла Пугачева призвала думать о живых в публикации к 9 Мая

Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, посвященный празднику 9 Мая.

Публикация содержит картинку с изображением Вечного огня и подпись: «Помянем тех, кого нет с нами; И будем думать о живых». Это слова из песни Пугачевой «Скупимся на любовь», выпущенной в 1996 году.

«Умница, Аллочка. Как всегда правильная трактовка»; «С Днем Победы! Мирного неба всем нам»; «И тут все перевернула», — написали интернет-пользователи под постом исполнительницы.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

2 апреля 2025 года Пугачева выпустила две песни о войне — «Поцелуй войны» и «Мама». Первую композицию написал Андрей Мисин, а слова придумал Андрей Ордынец. Песня рассказывает об ужасах боя и последствиях войны. Второй трек «Мама» исполнен от лица матери, которая горюет по сыну, которого не стало на фронте. Музыку к нему написал Андрей Мисин. Сама Пугачева стала автором лирики.

Ранее сообщалось, что Орбакайте встала на колени перед Пугачевой.