Кустурица снимет фильм в «Москино»

Режиссер Эмир Кустурица признался в беседе с ТАСС, что собирается снять фильм в кинопарке «Москино».

Кустурица планирует там снять один из своих фильмов из «русского триптиха». Сербский режиссер сделает три ленты по произведениям Федора Достоевского, Николая Гоголя и Льва Толстого. Кинематографист отметил, что ему очень нравится атмосфера в этом парке.

В январе стало известно, что актер Юра Борисов сыграет в фильме Кустурицы по мотивам романа Достоевского. Проект будет называться «Как я не снял «Преступление и наказание». В центре сюжета — герой, который хочет снять фильм по мотивам книги Федора Достоевского «Преступление и наказание». Персонаж получает предложение о съемках, но ради них ему предстоит ликвидировать женщину.

В апреле Кустурица назвал писателей Федора Достоевского и Льва Толстого неотъемлемой частью европейской культуры. Он напомнил, что Россия — часть мощного и богатого ресурсами континента Евразия, на котором сейчас есть все, что нужно. И сегодня, выразил мнение режиссер, нужно не терять ресурсы, а пытаться их сохранить.

Ранее Эмир Кустурица рассказал о любви сербов к России.