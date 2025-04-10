Кустурица считает, что без Толстого не было бы европейской культуры

Режиссер Кустурица заявил, что без Толстого не было бы европейской культуры

Обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского фестиваля Эмир Кустурица назвал писателей Федора Достоевского и Льва Толстого неотъемлемой частью европейской культуры. Его слова передает ТАСС.

«Нельзя забывать, что Россия всегда была частью Европы. И европейской культуры без таких авторов, как Лев Толстой и Федор Достоевский попросту не существовало бы», — заявил режиссер.

Кустурица напомнил, что Россия — часть мощного и богатого ресурсами континента Евразия, на котором сейчас есть все, что нужно. И сегодня, выразил мнение режиссер, нужно не терять ресурсы, а пытаться их сохранить. Он также посоветовал кинематографистам обратить внимание на творческих деятелей из азиатских стран, поскольку от них исходит «огромная человеческая энергия».

В январе стало известно, что актер Юра Борисов сыграет в фильме Кустурицы по мотивам романа Достоевского. Проект будет называться «Как я не снял «Преступление и наказание». В центре сюжета — герой, который хочет снять фильм по мотивам книги Федора Достоевского «Преступление и наказание». Персонаж получает предложение о съемках, но ради них ему предстоит ликвидировать женщину.

Ранее стало известно, что фильм Серебренникова со звездой «Мастера и Маргариты» едет в Канны.