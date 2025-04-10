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Кустурица считает, что без Толстого не было бы европейской культуры

Режиссер Кустурица заявил, что без Толстого не было бы европейской культуры
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского фестиваля Эмир Кустурица назвал писателей Федора Достоевского и Льва Толстого неотъемлемой частью европейской культуры. Его слова передает ТАСС.

«Нельзя забывать, что Россия всегда была частью Европы. И европейской культуры без таких авторов, как Лев Толстой и Федор Достоевский попросту не существовало бы», — заявил режиссер.

Кустурица напомнил, что Россия — часть мощного и богатого ресурсами континента Евразия, на котором сейчас есть все, что нужно. И сегодня, выразил мнение режиссер, нужно не терять ресурсы, а пытаться их сохранить. Он также посоветовал кинематографистам обратить внимание на творческих деятелей из азиатских стран, поскольку от них исходит «огромная человеческая энергия».

В январе стало известно, что актер Юра Борисов сыграет в фильме Кустурицы по мотивам романа Достоевского. Проект будет называться «Как я не снял «Преступление и наказание». В центре сюжета — герой, который хочет снять фильм по мотивам книги Федора Достоевского «Преступление и наказание». Персонаж получает предложение о съемках, но ради них ему предстоит ликвидировать женщину.

Ранее стало известно, что фильм Серебренникова со звездой «Мастера и Маргариты» едет в Канны.

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