Югославия до ее распада была сильным и мощным государством с большим населением. Об этом в новом выпуске авторской программы «Шоу Вована и Лексуса» на Первом канале рассказал югославский и сербский режиссер, обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского фестиваля Эмир Кустурица.

Он поделился с пранк-журналистам Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым своим взглядом на исторические события, связанные с распадом Югославии, и высказал мнение о современной ситуации в Сербии и Косово.

Кустурица отметил значительную роль России во Второй мировой войне, которая повлияла на формирование этой страны. По его словам, бомбардировки Югославии в конце 1990-х годов стали демонстрацией доминирования США в Европе.

«США показали, кто босс в Европе. Они бомбили Республику Сербскую. Кассетные бомбы, от которых люди умирают. Слободан Милошевич был первый человек, который сказал «нет». Милошевич умер. Я думаю, что они его убили», — отметил режиссер.

По его мнению, Милошевич был символом первого лидера, восставшего против глобализма. Кустурица выразил уверенность, что политика современной Сербии находится под влиянием западных стран.

«Проблема в том, что в Сербии нет эфира, в котором это возможно сказать сейчас. Это значит, что наша политика, она в руках Америки, она в руках Запада», — сказал он.

Режиссер подчеркнул, что простой народ сохраняет теплые чувства к России и ее гражданам. При этом он уточнил, что политические элиты страны занимают прозападную позицию, что затрудняет открытое обсуждение роли Сербии и Югославии в противостоянии мировому глобализму.

«Мировой глобализм — это очень плохая вещь, потому что они хотели уничтожить каждую культуру, только сексуальную культуру сохранить. Я думаю, что этот катарсис, который был в Югославии, пробудил Россию, вашего президента, который видел, что они хотят», — добавил он.