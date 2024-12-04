Участнику «Квартета И» может грозить инвалидность

Одному из основателей «Квартета И» Александру Демидову может грозить инвалидность из-за проблем с почками, отечности и повышенного давления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, актеру выписали пожизненный прием препаратов — они подавляют иммунитет, чтобы тот не отторгал собственные клетки. Демидов вынужден придерживаться строгой диеты и постоянно наблюдаться у врачей.

За последние три года, утверждает Mash, заслуженный артист РФ попадал в больницу минимум трижды. В 2020 году он резко набрал 25 кг веса из-за стресса на фоне болезни супруги. Спустя два года у Демидова снизилась работоспособность почек, возросла отечность, а также начались проблемы с пищеводом и кишечником.

«Разнообразная комплексная терапия не помогала. Медики считают, что всему виной образ жизни Демидова: он не раз признавался, что любит выпить и покурить», — добавляет Mash.

В 2017 году участник знаменитой комедийной группы за один день попал сразу в две аварии. После одной из них элитный внедорожник актера скрылся с места ДТП, а после другой в больницу с серьезными травмами доставили двух иностранцев.

В результате последнего столкновения Демидов получил сотрясение мозга и перелом ребер — тогда же у него впервые диагностировали повышенное давление.

Ранее звезде «Ворониных» потребовалась помощь врачей.