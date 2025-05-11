Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд отменил приказ о взыскании с Волочковой долга

РИА: суд отменил приказ о взыскании с Волочковой задолженности
close
Ирина Иорданова

Мировой суд в Москве отменил приказ о взыскании задолженности по коммунальным платежам с балерины Анастасии Волочковой. Об этом сообщает РИА Новости.

Причина отмены приказа неизвестна.

17 апреля суд Москвы взыскал с Анастасии Волочковой задолженность по коммунальным платежам. В публикации отмечается, что с иском в суд обратилось товарищество собственников жилья (ТСЖ). Решение было вынесено 14 апреля, сумма долга не сообщается.

18 апреля Telegram-канал SHOT сообщил, что Волочкова выставила на продажу за 165 млн рублей свою шестикомнатную квартиру площадью 196 кв. м на Итальянской улице в Санкт-Петербурге. По данным канала, причиной продажи стала задолженность в почти 130 тысяч рублей за коммунальные услуги. Сама Волочкова опровергла это.

В мае 2024 года Волочкова отсудила у ТСЖ «Итальянская, дом 4» 3,5 млн руб. Помимо этого, ТСЖ оштрафовали почти на 1,8 млн руб.

Волочкова подавала иск из-за затопления ее 200-метровых апартаментов в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Он привел к порче мебели, стен, образованию трещин в потолке и появлению плесени. Ущерб был оценен в 3 миллиона 503 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что суд в Москве рассмотрит иск к рэперу Тимати о долге перед Фондом капитального ремонта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами