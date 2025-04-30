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Суд в Москве рассмотрит иск к рэперу Тимати о долге перед Фондом капитального ремонта

РИА Новости: суд рассмотрит вопрос о долге рэпера Тимати за капитальный ремонт
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

30 апреля на заседании мирового суда в Москве будет рассмотрен вопрос о взыскании долга по коммунальным платежам с исполнителя рэпа Тимати (Тимура Юнусова). Об этом со ссылкой на источник в судебной инстанции сообщает РИА Новости.

Истцом выступает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Во время судебного заседания будут рассмотрены сразу два иска от Фонда.

О сумме долга не сообщается.

В 2024 году Фонд капитального ремонта уже обращался с судебными исками к музыканту. Тогда суд вынес определения об отмене приказов о взыскании задолженностей.

28 апреля сообщалось, что суд взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой.

18 апреля стало известно, что российская балерина Анастасия Волочкова выставила на продажу свою элитную недвижимость в центре Санкт-Петербурга из-за долгов по ЖКХ.

Ранее сообщалось, что должникам по ЖКХ в 2025 году может грозить потеря жилья.

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