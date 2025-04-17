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Суд взыскал с Волочковой задолженность

Суд взыскал с балерины Волочковой задолженность по коммунальным платежам
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Global Look Press

Суд в Москве взыскал с балерины Анастасии Волочковой задолженность по коммунальным платежам. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что с иском в суд обратилось товарищество собственников жилья (ТСЖ). Решение было вынесено 14 апреля, сумма долга не сообщается.

В мае 2024 года сообщалось, что Волочкова отсудила у ТСЖ «Итальянская, дом 4» 3,5 млн руб.

Дзержинский районный суд частично удовлетворил требования Волочковой. ТСЖ обязано выплатить 3 млн 503 тыс. руб. за вред имуществу Волочковой, которое пострадало при затоплении, а также 15 тыс. руб. — за моральный ущерб и госпошлины. Помимо этого, как отмечает Mash, ТСЖ оштрафовали почти на 1,8 млн руб.

Волочкова подавала иск из-за затопления ее 200-метровых апартаментов в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Он привел к порче мебели, стен, образованию трещин в потолке и появлению плесени. Ущерб был оценен в 3 миллиона 503 тысячи рублей.

Ранее Волочкова закрыла долги перед коммунальной службой.

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