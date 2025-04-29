Суд взыскал с сети суши «Ебидоеби» 300 тысяч рублей за песню певицы Инстасамки

Суд взыскал с сети «Ебидоеби» 300 тысяч рублей за использование трека Инстасамки

Арбитражный суд Москвы взыскал с сети суши «Ебидоеби» 300 тысяч рублей за использование трека «За деньги да» певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) без разрешения. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Директор артистки Максим Столяров требовал 3 млн рублей, утверждая, что сеть нарушила его авторские права. Поводом стали ролики в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где актриса, похожая на Инстасамку, принимала заказы под фонограмму трека. Также ответчик организовал флешмоб с измененным текстом: «За роллы да».

«Использование пародии не требует согласия правообладателя. Это была имиджевая акция, а не реклама», — заявил представитель «Ебидоеби», сославшись на закон о допустимости пародий.

Столяров предоставил переписку, где сеть ранее предлагала сотрудничество. Ответчик не отрицал переговоров, но назвал ролики «жалкой пародией», не влияющей на продажи.

Арбитражный суд Мордовии зарегистрировал иск Инстасамки к сети «Ебидоеби» 7 августа.

Раннее Инстасамку обвинили в плагиате новой песни.