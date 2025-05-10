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Альбина Джанабаева застала Меладзе врасплох намеком на развод

Певица Джанабаева разыграла своего мужа Меладзе шуткой о разводе
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albinadzhanabaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Альбина Джанабаева застала шуткой о разводе врасплох своего супруга — заслуженного артиста России Валерия Меладзе. Видео пранка она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она передала мужу открытку с надписью «Улыбнись! Если хочешь другую жену».

Певец сначала действительно улыбнулся, а после дочитал послание до конца и нахмурился.

Накануне Джанабаева пошутила, что ее муж причастен к массовому отключению света в Европе.

Валерий Меладзе женат на Джанабаевой с 2014 года.

Джанабаева опубликовала шутку, связанную с отключением электричества в Испании. Пользователь сети отметил, что именно в этой стране сейчас проживает Валерий Меладзе. По словам комментатора, многие подозревают артиста в блэкауте, ведь он «тысячу раз обрывал провода». Это строки из хита певца «Салют, Вера».

Ранее Элтон Джон попросил у британского премьера защиты от ИИ.

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