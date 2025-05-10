Элтон Джон попросил у британского премьера защиты от ИИ

В Британии певцы Элтон Джон, Пол Маккартни и Дуа Липа подписали письмо против ИИ

Певица Дуа Липа, певцы Элтон Джон и Пол Маккартни, писатель Кадзуо Исигуро и актер Иэн Маккеллен в числе других британских звезд подписали письмо об ограничении искусственного интеллекта к премьер-министру страны Киру Стармеру. Об этом сообщает «Би-би-си».

Более 400 музыкантов, писателей и художников попросили Стармера о защите от ИИ, говоря, что отсутствие этой защиты будет означать передачу их работы технологическим фирмам.

Также под угрозой, пишут они, находится «позиция Великобритании как творческой державы».

Они хотят, чтобы премьер-министр поддержал поправку к законопроекту о данных, которая потребует от разработчиков прозрачности относительно обучения моделей ИИ на защищенном авторским правом контенте.

«Мы создаем культурное наследие, мы осмысляем и продвигаем национальные истории, мы новаторы будущего, и ИИ нуждается в нас так же, как в электричестве и компьютерных навыках», — говорится в обращении.

Авторы призывают правительство поддержать поправку, предложенную баронессой Бибан Кидрон, регулирующих порядок лицензирования для разработчиков и авторов, пользующихся ИИ.

Накануне режиссер Наталья Бондарчук заявила, что искусственный интеллект может заменить сценаристов.

Ранее шоумен Гарик Мартиросян предположил, что работа нейросетей могла бы облегчить жизнь создателям контента.