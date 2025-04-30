Жена Меладзе обвинила мужа в блэкауте в Европе: «Тысячу раз обрывал провода»

Жена Меладзе Джанабаева пошутила, что муж причастен к блэкауту в Европе

Жена Валерия Меладзе, певица и телеведущая Альбина Джанабаева, пошутила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее муж причастен к массовому отключению света в Европе.

Джанабаева опубликовала шутку, связанную с отключением электричества в Испании. Пользователь сети отметил, что именно в этой стране сейчас проживает Валерий Меладзе. По словам комментатора, многие подозревают артиста в блэкауте, ведь он «тысячу раз обрывал провода». Это строки из хита певца «Салют, Вера».

Джанабаева записала голосовое сообщение супругу с просьбой прояснить ситуацию. Меладзе ответил строчкой из песни «Притяженья больше нет».

«Альбиночка, пойми, я не умею жить по-другому», — заявил певец.

28 апреля в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества.

29 апреля в Испании стабилизировали электроснабжение. Сообщалось, что ущерб экономике страны, нанесенный отключением света, может составлять около миллиарда евро. Как писала газета The Objective, ссылаясь на опрос экспертов, блэкаут окажет серьезное влияние на валовой внутренний продукт (ВВП) страны, поскольку многие предприятия были вынуждены остановить свою работу.

Ранее Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сравнила блэкаут в Испании с микроапокалипсисом.