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Адвокат оценил шансы Разина выиграть суд против семьи Шатунова

Адвокат Алешкин: иск продюсера Разина к наследникам Шатунова обречен на провал
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Адвокат Андрей Алешкин оценил шансы продюсера Андрея Разина выиграть суд против семьи экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Его цитируют «Аргументы и факты».

По мнению Алешкина, иск обречен на провал, и ни при каких условиях завещание Шатунова не будет признано недействительным.

«Он не входил ни в силу закона, ни в силу завещания, в число наследников Шатунова. Его права никак не нарушены», — объяснил он.

Рассмотрение иска, даже если оно будет, завершится не в пользу Разина, полагает адвокат.

До этого Разин подал иск с требованием признать завещание Шатунова недействительным. Ответчиками продюсер указал вдову Шатунова Светлану и его детей Дэнниса и Эстеллу.

Адвокат семьи Юрия Шатунова Сергей Васильев уже заявлял, что родственники артиста выиграли суд против продюсера Андрея Разина о правах на творчество экс-солиста «Ласкового мая».

В течение нескольких лет с Андреем Разиным боролся в суде и сам Шатунов, пока 8 июня 2022 года суд апелляционной инстанции в Ставрополе не вынес решение в пользу артиста. Тогда же суд назвал поддельными документы, которые Разин предоставил в качестве доказательств прав на песни группы. Вскоре после этого Шатунова не стало.

Ранее сталкер Дженнифер Энистон явился на суд полуголым.

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